محمد عدوية: أنا من جيل الكاسيت والـ"سى دى" و بحب أقدم فن يعيش مع الناس

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب محمد عدوية: "أنا عندى وجهة نظر ومبدأ مش بعمل أى أغنية وخلاص محتاج أغانى تعيش مع الناس، والصوت الحلو مش كل حاجة، ومن يوم ما ظهرت وأنا نفسى أعمل شغل مختلف وأقدم فن يعيش مع الناس لافتا إلى أنه أسهل حاجة أقدر أظهر على السوشيال ميديا للناس كل يوم، لكن بحب أظهر للناس باللون اللى يعيش معاها، أنا من جيل الكاسيت والـ سى دى ودا أنا بحبه وأنا مستهدف الناس اللى بتسمع حلو".

وأضاف خلال حواره ببرنامج "التاسعة" على القناة الأولى بالتلفزيون المصرى، أغانى المهرجانات، بها نوع جيد من الموسيقى، ومؤدو المهرجانات حققوا انتشارا واسعا خلال الفترة الأخيرة وخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعى سوشيال ميديا مقدما نصيحة لمؤدوا المهرجانات رقصوا الناس بس متقولش الفاظ خارجة، والمزيكا التى يقدموها فى المهرجانات فيها أشياء رائعة".

ولفت إلى أن اختيار الكلمات الجيدة والأغنية التى تعيش أمرا مهما فى أن تصبح الأغنية تسمع لسنوات، مشيرا إلى أنه يحب الذهاب إلى السكك المختلفة فى الغناء.

وتابع محمد عدوية: "أهم شيء فى رأيى بالطبع ما يقال فى المهرجانات والبعد عن الألفاظ".