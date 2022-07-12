شكرا لقرائتكم خبر عن رشوان توفيق يحتفل بـ"قراءة فاتحة" حفيدته نور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان القدير رشوان توفيق بـ"قراءة فاتحة" حفيدته نور، والتقط العروسان صورة فى تلك المناسبة ويتوسطهما الفنان الكبير.

وكان الفنان الكبير رشوان توفيق قد حصل على جائزة الدولة التقديرية فى مجال الفنون وهو ما شعر معه الفنان الكبير بسعادة بالغة وعبر عن امتنانه بتقدير الدولة له وحب الناس الذى غمره بشكل كبير.

وأكد الفنان الكبير رشوان توفيق، فى تصريح لـ"الخليج 365" أنه سعيد للغاية لتتويجه بجائزة الدولة التقديرية للفنون، ووجه الشكر لجامعة القاهرة، بعد ترشيحه للجائزة من خلال الجامعة، ووجه الشكر لوزيرة الثقافة.

وقال الفنان رشوان توفيق: "أنا مش عارف أشكر الدولة إزاى على هذه الجائزة، وأنا كنت عارف إنى مرشح لكن مكنتش أعرف أن أنا اللى هفوز".

وعن كونه ينوى العودة للتمثيل بعد غيابه لفترة كبيرة، قال الفنان رشوان توفيق: "الفنان ممكن يمثل طالما عنده القدرة البدنية والذاكرة بتاعته كويسة، لكن المشكلة أن الفنانين كبار السن مش بيعملولهم أدوار مؤثرة".

وأضاف الفنان رشوان توفيق قائلا: "أنا مش بقبل بأى دور ملوش قيمة لكن لو اتعرض عليا دور مؤثر ويسيب بصمة، ليه لأ".