شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل انطلاق تصوير فيلم "ويك اند" إلى شهر أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر القائمون على فيلم "ويك اند" تأجيل البدء في تصوير أول مشاهد العمل إلى شهر أكتوبر المقبل، وذلك بعدما كان مقرر انطلاقه خلال الفترة الماضية، حيث تم التعاقد مع مصطفى خاطر وصابرين وبيومى فؤاد لبطولة العمل الذى كتبته زينب عزيز ويخرجه على ادريس وتدور أحداث في إطار لايت كوميدى.

ويعود المخرج على ادريس بفيلم "ويك اند" إلى السينما بعد غياب 4 سنوات، حيث قدم آخر أعماله فيلم "الأبلة طمطم" للنجمة ياسمين عبد العزيز عام 2018، وشارك في بطولة الفيلم حمدى الميرغنى، بيومى فؤاد، شادي ألفونس، خالد منصور، سامي مغاورى، مصطفى أبو سريع، تأليف أيمن وتار، وإخراج على إدريس.

يذكر أن مصطفى خاطر عرض له في شهر يناير الماضى، فيلم "تماسيح النيل" وشارك في بطولته حمدي المرغني، خالد الصاوى، كريم عفيفى، ويزو، هنادى مهنى، بيومي فواد، محمد ثروت، محمد جمعة، سليمان عيد، سامية الطرابيلسى، بدرية طلبة، لمى كتكت، شريف حسني، وضيفة الشرف سوزان نجم الدين، من تأليف لؤي السيد وتدور أحداثه في إطار كوميدى.

أما صابرين فتعاقدت على المشاركة في فيلم كوميدى جديد بعنوان "إصابة عمل" بمشاركة أمير المصرى وبيومى فؤاد تأليف محمد سمير مبروك واحمد عادل سلطان وشاركت في الكتابة سحر غريب وإخراج عصام نصار، كما يتبقى لها يوم واحد وتنتهى من تصوير فيلم "الملحد" مع محمود حميدة وأحمد حاتم وحسين فهمى وشيرين رضا ونجلاء بدر وتأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل.

فيما ينتظر بيومى فؤاد عرض فيلم "مغامرات كوكو" الذى انتهى من تصويره مؤخراًـ ويشارك في بطولته خالد الصاوي، شيرين رضا، إيهاب فهمي، منة فضالي، محمد اسامة "اوس اوس"، نانسي صلاح، عمرو عبد العزيز، طاهر أبو ليلة، إيمان مصطفى، وعدد من ضيوف الشرف منهم حمدى الميرغنى، وسيناريو وحوار ايهاب ناصر، ومن اخراج اسماعيل فاروق.