شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحيى حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالي الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم مصطفي قمر الخميس المقبل، حفلا غنائيا بالساحل الشمالي، فيما يحيى حفلا غنائيا آخر فى مسقط رأسه بمدينة الإسكندرية، وذلك بنادى الاتحاد السكندرى غدا الثلاثاء، رابع أيام عيد الأضحى المبارك، بفرع النادى بمنطقة سموحة.

وقال مؤخرًا النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365" إنه يحضر حاليًا لأكثر من مشروع فنى من ضمنهم ألبوم يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددًا من المفاجآت، كما يحضر لفيلم سينمائى سوف يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز" .

مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، وبطولة مصطفى قمر، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد يوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب.