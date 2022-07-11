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شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى قمر يحيى حفلاً غنائيًا بالساحل الشمالي الخميس المقبل والان مع تفاصيل الخبر
وقال مؤخرًا النجم مصطفى قمر لـ"الخليج 365" إنه يحضر حاليًا لأكثر من مشروع فنى من ضمنهم ألبوم يتعاون من خلاله مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين، ويحمل عددًا من المفاجآت، كما يحضر لفيلم سينمائى سوف يكشف عن تفاصيله خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تحضيراته للجزء الثانى من مسلسل "فارس بلا جواز" .
مسلسل "فارس بلا جواز"، تأليف فداء الشندويلى، وبطولة مصطفى قمر، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمد ثروت وطارق عبد العزيز وسليمان عيد وطارق الإبيارى ومحمد طعيمة، والعديد من الوجوه الشابة الصاعدة منهم مصطفى حمزة ومحمد يوسف وراندا عبد السلام ومغاورى، والعمل يضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الفنانة ندا موسى، وجيما بياع وفاطمة عادل وأخرون من النجوم الشباب.
مصطفى قمر