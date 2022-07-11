شكرا لقرائتكم خبر عن تصريح غامض من بوجبا بعد عودته إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أدلى بول بوجبا، المنضم حديثًا إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، بتصريحات عامضة عقب عودته إلى الفريق الإيطالي.

عودة بوجبا إلى يوفنتوس

وكان يوفنتوس أعلن اليوم الاثنين، عن تعاقده مع بول بوجبا في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

بوجبا كان رحل عن يوفنتوس في صيف 2016 إلى مانشستر يونايتد، في صفقة كلفت خزينة الأولد ترافورد أكثر من 100 مليون يورو.

ماذا قال بوجبا بعد عودته إلى يوفنتوس



وقال بوجبا في تصريحات عبر موقع يوفنتوس الرسمي: "أشعر بشعور رائع، هي أجواء مثيرة لا يمكنني وصفها، لكنني سعيد للغاية وقد اشتقت للعودة بقميص البيانكونيري مرة أخرى".



وفي تصريح غامض يبدو أنها رسالة إلى مانشستر يونايتد، قال: "أريد إعادة اكتشاف فرحتي بلعب كرة القدم".

وواصل:" لقد تحدثت إلى المدرب ماسيمليانو أليجري والرئيس أندريا أنيلي ونائبه بافيل نيدفيد، كنت دائمًا على اتصال مع جميع عناصر يوفنتوس".

وأوضح: "لقد قرر قلبي، وأنا متأكد من أنني اتخذت القرار الصحيح، هذا القميص هو كل شيء بالنسبة لي ".

واختتم: "لقد منحني يوفنتوس الفرصة لأكون بوجبا. الآن أريد أن أعيد تلك الفرحة، وجلب الألقاب إلى نادٍ يستحق الفوز فقط ".