شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس انطلاق موسم الجيمرز في الرياض بحفل الهضبة والكولومبي جي بالفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد الخميس المقبل الموافق 14 يوليو حفل انطلاق موسم الجيمرز في بوليفارد الرياض بالسعودية، وهي المناسبة التي يحيي حفل انطلاقها الهضبة عمرو دياب والمغني الكولومبي الشهير جي بالفين والسويديان الشهيران دي جي سباستيان إنغروسو ودي جي سالفاتوري غاناتشي.

ويشهد الموسم انطلاق العديد من الحفلات الموسيقية على مدار 8 أسابيع والتي ستشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية منهم محمد حماقي ونانسي عجرم وأخرون.

وفي سياق متصل كشف الشاعر بهاء الدين محمد، عن تعاون جديد يجمعه بالهضبة عمرو دياب، فيما واصل النجم الكبير عمرو دياب مفاجآته لجمهوره فى عيد الأضحى، حيث طرح برومو أغنية جديدة بعنوان "زمن المجاملة"، والتى سيتم طرحها على منصات تطبيقات الموسيقى.

وكان عمرو دياب طرح البوستر الدعائى لأغنية جديدة بعنوان "من 6 لـ 9"، كما طرح النجم عمرو دياب برومو لثلاثة أغنيات جديدة يستعد لطرحها خلال الفترة القادمة، وضم البرومو أسماء ثلاثة أغانى هى "وزير السعادة"، "ناس حلوة"، و"بحبك"، ولم يكشف الهضبة عن طبيعة الأغانى وما إذا كانت ستطرح دفعة واحدة أم لا، ودفع البرومو جمهور عمرو دياب للتساؤل حول طبيعة الفكرة الجديدة، خاصة أنه أول فنان يطلق برومو واحد لثلاث أغنيات دفعة واحدة.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته فى موسم صيف 2022، حيث تصدر تريند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد".