شكرا لقرائتكم خبر عن رفع "زومبى" من السينمات بعد 10 أسابيع عرض وتوقف إيراداته عند 20 مليونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفعت دور العرض السينمائي، فيلم "زومبى" للفنان على ربيع بعد استمرار عرضه 10 أسابيع كامل، اذ انطلق في موسم عيد الفطر السينمائى، ووصلت إيرادات طوال فترة عرضه إلى 20 مليون جنيه، وهو أعلى فيلم يقوم ببطولته على ربيع يحقق إيرادات في شباك التذاكر منذ تقديمه البطولات السينمائية.

وجاء رفع فيلم زومبى" بعد انخفاض ايراداته في الفترة الماضية، ولإتاحة الفرصة بشكل أكبر إلى أفلام موسم عيد الأضحى التي طرحت مؤخراً وهى "كيرة والجن" بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبرى وإخراج مروان حامد، و"بجبك" بطولة تامر حسنى وهنا الزاهد وحمدى الميرغنى وهدى المفتى، و"عمهم" بطولة محمد إمام ومحمد سلام وهدى المفتى وأيتن عامر وسيد رجب.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، بسنت أحمد صيام، وليد أبو المجد، سامى مغاورى،ومحمود السيسى وضيف الشرف عمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح.

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي رومانسي وكوميدي لايت، حيث يرتبط علي ربيع بالفنانة هاجر أحمد عاطفيًا ضمن الأحداث، وتجمعهما قصة حب ولكنهما يتعرضان لمشاكل واعتراض من قبل أهل هاجر أحمد، بسبب وظيفة علي ربيع، حيث يعمل كمطرب شعبي، ما يجعلهما يدخلان في صراع خاصة بعد ظهور الزومبي ومصاص الدماء ضمن الأحداث.