شكرا لقرائتكم خبر عن يوفنتوس يضم صفقتان قويتان هذا الصيف استعدادًا للموسم الجديد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس الإيطالي ضم صفقتين قويتين خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا للموسم الكروى الجديد 2022-2023، والذي من المُفترض ان ينطلق في شهر أغسطس القادم.

يوفنتوس يضم كلًا من بوجبا ودي ماريا

بوجبا مع يوفنتوس

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن يوفنتوس أعلن اليوم الأثنين الموافق الحادي عشر من شهر يوليو الجارى عن ضم الدولى الفرنسي بول بوجبا إلى صفوف بعد أن رحل في عام 2016 عن قلعة البيانكونيري إلى صفوف مانشستر يونايتد.

يوفنتوس قد أعلن رحيل بول بوجبا في عام 2016 إلى مانشستر يونايتد وحقق مكسب 115 مليون يورو، وبعدها عاد إلى الفريق الإيطالي هذا الموسم في صفقة انتقال حر دون ان يقوم بدفع أي مبالغ مالية.

وكتب النادي عبر الموقع الرسمي له:""عندما نقول وداعًا بعد مغامرة مشتركة معًا، هناك دائمًا بصيص أمل في أننا سنرى بعضنا البعض مرة أخرى، عاجلًا أم آجلًا".

والصفقة الثانية التي قام بها الفريق هو الأرجنتيني أنخيل دي ماريا من صفوف فريق باريس سان جيرمان بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي، وسوف ينضم اللاعب لمدة موسم حتي يونيو 2023 مع خيار التمديد، وسوف يرتدي اللاعب القميص رقم 22.

توقيع دي ماريا مع الفريق

يوفنتوس الموسم الماضي في الدوري الإيطالي