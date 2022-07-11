شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عاشور ينشر صورته مع محمد صلاح وبرفقتهما طفل ويعلق: "مع 2 سوبر ستار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الفنان هشام عاشور صورة تجمعه بالنجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، وطفل صغير، وعلق قائلا، "ع 2 سوبر ستار مو صلاح وفريد فتوح".



محمد صلاح يظهر مع هشام عاشور



محمد صلاح وهشام عاشور

شارك صلاح، فى تدريبات الريدز التى أقيمت أمس الأحد، استعداداً لانطلاق منافسات الموسم الجديد 2022-2023.

وسجل محمد صلاح ظهوره الأول فى تدريبات ليفربول تحت قيادة المدرب الألمانى يورجن كلوب استعدادا للموسم المقبل، وذلك عقب وصوله اليوم الأحد إلى العاصمة التايلاندية بانكوك للمشاركة فى المعسكر التحضيرى المقام حاليا.

وتجمع ليفربول يوم 4 يوليو الجارى فى الآنفيلد استعدادا لمواجهة مانشستر يونايتد 12 يوليو فى بانكوك، ثم مواجهة كريستال بالاس 15 يوليو فى سنغافورة.

ومن المتوقع بعد رحلة سنغافورة أن يتوجه ليفربول إلى النمسا لإقامة معسكر تدريبى يتخلله مباريات ودية استعدادا لمباراة مانشستر سيتي فى كأس الدرع الخيرية المحدد لها 30 يوليو.