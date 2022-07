شكرا لقرائتكم خبر عن أنصار آمبر هيرد يدافعون عنها ضد جونى ديب.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت تصريحات الممثل العالمى جونى ديب، الأخيرة الجدل من جديد من قبل مدافعى طليقته الممثلة العالمية آمبر هيرد، وذلك بعد أن أكد ديب وجود أغنية تحكى محاكمات قضيته ضد طليقته، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " marc".

ويشارك ديب في تأليف كلمات مجموعة من أغنيات ألبوم المغنى وعازف الجيتار جيف بيك الجديد، الذى سيطرح تحت اسم "18 يوم" 15 يوليو الجارى، وبالتالي ومع تصريحات ديب الأخيرة، بدأ مجموع من مؤيدى هيرد في انتقاد الأول.

وأكد أحد منتقدى ديب قائلا من خلال موقع التغريدات تويتر، قائلا:" أن أغانى جونى ديب الجديدة ستحمل معانى مزدوجة مما يترك آمبرد هيرد في وضع سئ".

واستخدم مدافعى آمبر هيرد في دفاعهم عنها جملته التي قالها في أغنيته التي قام بـ غنائها بـ مشاركة جيف بيك في أخر حفلاتهما التي تحمل اسم This is a Song for Miss Hedy Lamarr، حيث قال ديب فيها:"أنت جالس هناك مثل كلب يبلغ من العمر سبع سنوات يعاني من الحكة"، أو " you're sitting there like an itchy seven year old dog"، حيث أشار الحساب الذى حمل اسم Pro-bono Amber fan، إلى أن بيك وديب يشيرون إلى هيرد بشكل غير مباشر.

وبدأت هذه الموجة من الدفاع عن الممثلة العالمية آمبر هيرد بعد أن أعلن المملث العالمى جونى ديب كتابة أغنية جديدة تحكى تجربته فى محاكمة التشهير والتي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة ضدها، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "theguardian".

الأغنية التي من المقرر طرحها يوم الجمعة 15 يوليو الجارى، تعد واحدة من أغنيتين كتبهما الممثل في ألبوم مشترك بعنوان 18، تم تسجيلهما بمشاركة عازف الجيتار البريطاني جيف بيك.

عن عنوان الألبوم، قال بيك: "عندما بدأنا أنا وجوني الغناء معًا، أشعل ذلك روح الشباب والإبداع، وعندما كنا نمزح عن كيفية شعورنا وكأننا 18 عامًا مرة أخرى، لذلك قررنا أن هذا هو اسم الألبوم الجديد".