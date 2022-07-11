شكرا لقرائتكم خبر عن رامي صبرى يحيى الذكرى الأولى لوفاة شقيقه: "ما قصرتش معاك وبدعي لك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا المطرب رامي صبرى، الذكرى الأولى لوفاة شقيقه الفنان كريم صبرى، وكتب رامى عبر حسابه على إنستجرام، قائلا" أخي الغالي، زي النهارده تلقيت الخبر الصادم وهو خبر وفاتك، يوم من أسوء أيام حياتي بجد يا كريم يا طيب اه بغني وبشتغل لكن مش مبسوط".

وأضاف:" في حاجه مهمه دائما ناقصة، دايما ببص ورايا علشان أشوفك مش بلاقيك ذي ما كنت دايما معانا، فاكرك وكل يوم بدعيلك كل ما بفتكرك يا طيب، أنا مقصرتش معاك والله، بس هو ربنا عايز كده، وأقصى ما يمكن أن يفعله إنسان هو تنفيذ إرادة الله، ربنا يرحمه يا غالي ويصبرنا ويصبر أمي ".



رامي صبرى

وطرح المطرب رامى صبرى، أغنيته الجديدة "أنت جنان"، عبر قناته الرسمية على اليوتيوب، الايام الماضية والأغنية من كلمات إسلام الجرينى، وألحان تيام على، وتوزيع جلال الحمداوى، وكان المطرب رامى صبرى أحدث أعماله الغنائية بمناسبة موسم الصيف بعنوان"هى"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، وألحان رامى صبرى، ومكس وماستر جلال حمداوى.

من ناحية أخرى يتعاون المطرب رامي صبري مع المطربة السورية أصالة نصري في عمل فني جديد، وكان الفنان رامي صبرى، قد طرح مؤخرًا أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب تحمل اسم "مع نفسي"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي وتم تصويرها مع المخرج محمد هانى.

وأحيا رامي صبري الشهر الماضى حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية ضمن حفلات "موسم جدة"، وشهد الحفل إقبالا كبيرا من الجمهور.