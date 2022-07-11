شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعتزل إبراهيموفيتش أم يجدد عقده مع ميلان؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن موقف السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان الإيطالي، من تجديد تعاقده.

ميلان يقرر تجديد ع إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش، كان يمتلك عقد مع نادي ميلان الإيطالي، حتى نهاية يونيو الماضي، ولكن لم يجدده حتى الآن، ويحق له الرحيل لأي نادي مجانًا.



وبحسب صحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" فإن نادي ميلان قرر تجديد عقد المهاجم السويدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت أن نادي ميلان سيعلن عن تجديد عقد إبراهيموفيتش هذا الأسبوع، أو مع بداية الأسبوع المقبل بحد أقصى.

موقف إبراهيموفيتش من الاعتزال

وكانت انتشرت أنباء خلال الفترة الماضية عن رفض المهاجم السويدي، فكرة الاعتزال في الوقت الحالي، ولكنه ينوي توقيع عقد جديد مع ميلان.

مفاوضات ميلان مع إبراهيموفيتش لتجديد عقده

وأفادت الصحيفة إلى أن المفاوضات بين إبراهيموفيتش وميلان كانت سهلة، وتم إعداد الفيديو الخاص بتجديد عقده.

راتب إبراهيموفيتش مع ميلان:

وأشارت التقارير إلى أن المهاجم السويدي سيحصل على راتب سنوي يصل إلى 1.5 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات.