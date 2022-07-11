شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش بطلة أمام رامز جلال فى فيلم "أخى فوق الشجرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم النجمة نسرين طافش دور البطولة النسائية أمام النجم رامز جلال في فيلمه الجديد "أخى فوق الشجرة" الذى كان يحمل اسم "نصى الحلو" قبل تغييره، حيث صورت نسرين دورها في الفيلم خلال الفترة الماضية، والتي كان يتكتم فيها أسرة العمل على الكشف عن أي تفاصيل حتى يتم الانتهاء من تصويره وبدء عمليات الدعاية.

فيلم "أخى فوق الشجرة" بطولة رامز جلال، نسرين طافش، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وطرحت الشركة المنتجة الأفيش الأول للفيلم وظهر رامز جلال على الأفيش بظهره وبوزن زائد وهو جالس فوق أحد الأشجار.

يذكر أن نسرين طافش أعلنت زواجها مؤخراً من طبيب أسنان ومعالج بالطاقة الحيوية يدعى شريف شرقاوي بعدما نشرت صورة ممسكة بيد زوجها على حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام" وعلقت قائلة: "ما جمعه الله، بارك الله في هذه الوحدة وحفظ هذا الحب الأبدي إلى أبد الآبدين"، وبعها نشرت أكثر من صورة تجمعها بزوجها.

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "فى القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى.