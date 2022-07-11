شكرا لقرائتكم خبر عن ميريام فارس تحيى حفلاً غنائياً في لبنان بمناسبة عيد الأضحى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة اللبنانية ميريام فارس، حفلاً غنائيا في لبنان، مساء اليوم الإثنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وتقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياتها وذلك ضمن الحفلات التي يحييها نجوم الغناء والطرب في مختلف الدول بمناسبة عيد الأضحى وموسم الصيف.

وتحضر الفنانة اللبنانية ميريام فارس لأغنيتين جديدتين إحداهما باللهجة المصرية من كلمات مصطفى حسن وتوزيع هانى ربيع، وأخرى باللهجة اللبنانية كلمات إيلى حنا وتوزيع وليد المسيح وكلاهما من ألحان أحمد مصطفى.

كانت ميريام فارس قد ردت على منتقديها بعد ظهورها باللوك الأمازيجى بعبارة "ما تتفلسفوا" وظهرت به خلال أغنية "معليش" مطالبة الجميع أن ينظر للجانب الإيجابى من العمل.

وأضافت ميريام خلال برنامج in sider أنها أرادت من خلال التحدى الذي أطلقته أن تؤكد للجميع على أنه بإمكان أى أحد من خلال الإكسسوارات التى يمتلكها أن يقدم لوك أمازيجى، مشيرة إلى أنه من الصعب على أى أحد أن يتقنه إلا أصحابه.