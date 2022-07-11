عاصي الحلاني يكسر الأرقام القياسية بـ”ضحكة حبيبي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: سجّلت أغنية “ضحكة حبيبي” للنجم اللبناني عاصي الحلاني رقماً قياسياً جديداً على صعيد المشاهدة في “يوتيوب”؛ وذلك بعد النجاح الواسع الذي حققته على مستوى العالم العربي، حيث بات الجميع يردّدها في الشارع العربي وبلاد الإغتراب؛ فيما اجتاحت الأغنية المناسبات والحفلات والأعراس وأماكن السهر ومواقع التواصل الاجتماعي.

ووصل عدد المشاهدات على “يوتيوب” إلى 20 شهر واحد فقط من طرح الأغنية، التي كتبت كلماتها عبير أبو اسماعيل ولحّنها سليم سلامة، ووزّعها هادي كريم.

يذكر أن أغنية “ضحكة حبيبي” هي بين مجموعة من الأغنيات التي سيطرحها عاصي الحلاني تباعًا في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية فنية وتسويقية وضعها بالتنسيق مع شركة “روتاتا”.