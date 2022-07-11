مايا دياب بإطلالة صيفية تفيض أنوثة.. “عيش أحلى سنين”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت النجمة اللبنانية مايا دياب مجموعة صور جديدة من أحدث جلسة تصوير عقدتها على شاطئ البحر للحملة الترويجية الخاصة بأغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين” التي أصدرتها منذ أيام عبر المواقع الموسيقية وقناتها الرسمية بموقع “يوتيوب”.

وسرقت مايا دياب الأنظار على السوشيل ميديا، إذ جاءت إطلالتها مبهرة في جلسة التصوير، وتناس أجواء الموسم الصيفي في لقطات تفيض جرأة وأنوثة.

تفاعل الجمهور مع الصور بشكل واسع ونالت إعجاب الآلاف منهم، حيث تركوا لها الكثير من التعليقات التي أثنت على جمالها الدائم في مختلف الإطلالات واللوكات.

و“عيش أحلى سنين” هي أغنية إيقاعية باللهجة المصرية تحمل بمضمونها رسالة حب وفرح وأجواء تتناسب مع فترة الصيف التي نعيشها حاليًا.

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان مدين، وتوزيع هادي شرارة وصورتها مايا دياب على طريقة الفيديو كليب مع المخرج رجا نعمة بأجواء تناسبها، وفي عدّة مناطق بحرية في لبنان.