شكرا لقرائتكم خبر عن السينما تنتعش وتربح 15 مليون جنيه أمس الأحد فى شباك التذاكر.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت أفلام السينما المعروضة حاليًا ضمن موسم عيد الأضحى المبارك، الـ 15 مليون جنيه أمس الأحد ثانى أيام العيد، وحققت إيرادات رسمية بلغت 15,511,044 حيث وزعت الإيرادات على 6 أفلام هى: "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى، وفيلم "العنكبوت" للنجمين أحمد السقا ومنى زكى، وفيلم "زومبى" لـ على ربيع وحمدى المرغنى، وفيلم بحبك للنجم تامر حسنى، وفيلم عمهم للنجم محمد إمام.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، سلوى عثمان، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعًا، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار.

فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "زومبى" بطولة على ربيع، حمدى الميرغنى، كريم عفيفى، هاجر أحمد، ويزو، محمد أوتاكا، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، ووليد أبو المجد وعدد آخر من الفنانين إصافة إلى ضيف الشرف عمرو عبد الجليل، والفيلم تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وإخراج عمرو صلاح وتدور أحداثه في إطار كوميدى.