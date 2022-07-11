شكرا لقرائتكم خبر عن عارضة الأزياء ناعومى كامبل تحتفل بتخرجها.. ورسالة مؤثرة لعائلتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت عارضة الأزياء العالمية ناعومى كامبل، بحفل تخرجها، من جامعة "Creative arts"، ونشرت صور وهى ترتدى روب التخرج، وعلقت عبر انستجرام: "يوم التخرج، تجاوزت كلمات الامتنان والعاطفة لتلقي مثل هذا التكريم منunicreativearts، شكرًا لك على "الاحتضان الدافئ"، دفعة أعوام 2020 ، 2021، 2022، أنتم مبدعو المستقبل لدينا ولا يمكننى الانتظار لرؤية مساهمتكم في العالم".



ناعومي كامبل

وتابعت، " شكرا لك الرئيس ونائب المستشار بشير مخول، وشكراً لأمى وعائلتي لوقوفهم جنباً إلى جنبى، ولعائلتي المختارة، وشكراً لقوتي العليا، الله على إرشادي كل يوم، وأكبر نعمة ابنتي".



حفل تخرج ناعومى كامبل



تخرج ناعومى كامبل



تخرج ناعومى

وفى مايو الماضى، أظهرت عارضة الأزياء العالمية ناعومى كامبل، شخصية ساحرة عند وصولها إلى احتفال النساء فى السينما خلال مهرجان كان السينمائى السنوى الخامس والسبعين فى فرنسا، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، ارتدت عارضة الأزياء البالغة من العمر 51 عامًا، فستانًا ملفتًا للنظر طويل مغطى بأزهار وردية داكنة.



ناعومى كامبل عبر انستجرام



صورة من الحفل

وانضمت إليها زميلتها عارضة الأزياء أليساندرا أمبروسيو، 41 عامًا، التى كانت ترتدى ثوبًا شبكيًا على غرار فستانين الأميرات مزينًا بالورود الوردية وهى تمشى على السجادة السوداء.



حفل التخرج