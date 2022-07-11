شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يطرح ميجا ميكس 3 أغنيات جديدة لأول مرة (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الهضبة عمرو دياب ميجا ميكس مكون من ثلاث أغنيات وهم ناس حلوة ، ب وح وب وك، ووزير السعادة و أغنية "ناس حلوة" من كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع عادل حقى، و أغنية " ب و ح و ب و ك" من كلمات أيمن بهجت قمر ولحن محمد يحيى، توزيع عادل حقى، وأغنية "وزير السعادة" كلمات هاني رجب، الحان احمد زعيم، توزيع عادل حقى.

ويواصل عمرو دياب طرح أغنياته في موسم صيف 2022 حيث تصدر ترند موقع تويتر مؤخرا بأغنيته "اللوك الجديد"، كما يستعد الهضبة لإحياء حفل كبير في العلمين الجديدة يوم 12 يوليو الجاري .

أغنية اللوك الجديد كلمات أيمن بهجت قمر، لحن محمد يحيى، توزيع محمد حمدى، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود.

على جانب آخر، كشفت اللجنة المنظمة لموسم الجيمرز عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية للموسم وهم النجم عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.

وسيكون عشاق ومحبو الموسيقى على موعد مع الأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإلكتروهاوس الحماسية يوم الخميس الموافق 14 يوليو في بوليفارد رياض سيتي، وسط عروض مشوقة بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز، لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار 8 أسابيع والتي ستشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية.