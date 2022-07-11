شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يحقق 8 ملايين و600 ألف جنيه بفيلمه "عمهم" في شباك التذاكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام، إيرادات بلغت 3 ملايين و934 ألف جنيه، ليلة أمس الأحد ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، حيث طرح الفيلم يوم الخميس الماضى في جميع السينمات، لتكون محصلة ايراداته حتى الآن 8 ملايين و600 ألف جنيه، ليحتل المركز الثالث في شباك التذاكر، بعد فيلمي كيرة والجن للنجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم بحبك للنجم تامر حسنى.

جدير بالذكر أن فيلم "عمهم" من تأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج أحمد السبكى، ويشارك في بطولته مع محمد إمام، كل من سيد رجب، محمد لطفي، محمد سلام، هدى المفتى، آيتن عامر، باسم سمرة، رياض الخولي، أحمد خالد صالح، محمد ثروت، الشحات مبروك.

وكان آخر أفلام محمد إمام "لص بغداد" وشارك فى بطولته فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، سعد المختار وضيفا الشرف أحمد رزق وبيومى فؤاد، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى.