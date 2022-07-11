شكرا لقرائتكم خبر عن "لو تقدر امنعنى أحب".. مدحت العدل يعيد نشر محاكمة شريهان فى "كوكو شانيل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد المؤلف مدحت العدل، تدوينة عن مسرحية "كوكوشانيل" بطولة النجمة شيريهان، والتي عرضت العام الماضى على إحدى المنصات الرقمية، والتي تعد عودة شيريهان للمسرح بعد انقطاع دام لسنوات، وجاء في التدوينة محادثة بين قاضى وكوكوشانيل، حيث وجهت له تهمة النازية وخيانة فرنسا في أحداث الرواية، خاصة أن كوكوشانيل وقعت في غرام ضابط من جيش هتلر، وجاءت المحادثة كالتالى :

"كوكوشانيل" :

تسمحلى بكلمة سيادة القاضي؟

القاضى : من حقك تدافعى عن نفسك إذا عندك أدلة

أنا لما حبيت .. حبيت الإنسان من غير جنسية .. من غير حدود .. لا لغات ولا ألقاب .. شافنى من جوه .. شاف الإنسانة اللى ماحدش سمح لها تكون .. حُبنا كان مُجرد من أى مصالح و إستغلال من الخيانة و الغدر اللى ماحدش حاكمه

سيادة القاضي..

اللى بيتحكم فى الحب .. القلب

و اللى بيتحكم فى القلب .. الحب

حد يقدر يمنع نسمة صيف ؟ موجة بحر

تقدر تمنع دهشة طفل لما يشوف السما ألوان .. تقدر

لو تقدر أمنعنى أحب.

يشار إلى أن أخر أعمال مدحت العدل مسلسل "لاعلى سعر" بطولة نيللى كريم وأحمد فهمى، وإخراج ماندو العدل .