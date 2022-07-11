شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تروج لأغنيتها الجديدة "عيش أحلى سنين": علوا الصوت وانبسطوا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت النجمة مايا دياب، فيديو كليب أغنيتها الجديدة “عيش أحلى سنين ” والاغنية من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة، وكتبت مايا عبر حسابها على تويتر، قائلة:"أغنية عيش أحلى سنين موجودة على كل المنصات علّوا الصوت وانبسطوا قد ما فيكن وأنا هالقد بحبكن".



مايا دياب

وقد طرحت مايا أغنية "أمى يا أمى" فى شهر يونيو الماضى وهى أغنية خاصة للأمهات اللاتى ينجبن أطفالهن قبل وقتهن الطبيعى مع مشاكل صحية يعانون منها طيلة حياتهم "الأطفال المبتسرين".



مايا دياب

وكانت أحيت مايا دياب حفلا غنائيا فى قبرص مؤخرا، وطرحت مايا دياب مؤخرا أغنية جديدة على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.