شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تنشر صورتها مع زوجها من الساحل ردا على شائعات انفصالهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت النجمة يسرا، صورة جديدة لها على حساباتها على السوشيال ميديا، مع زوجها خالد سليم من إجازتهما سويا في الساحل الشمالي، وبذلك تكون ردت يسرا على الشائعة التي تداولها رواد السوشيال ميديا حول انفصالها عن زوجها بعد 27 عاما من الزواج.



يسرا زوجها خالد سليم

وفي سياق متصل تعرض شاشة الحياة، مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمات يسرا وغادة عادل ومى كساب وشيماء سيف في تمام الساعة السابعة مساء، وذلك بعد عرضها على قناة ON في شهر رمضان المنقضى.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب)، وهن ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب مهمة في حياتهن، فتساعدهن تلك التجارب على تخطي مشاكلهن.

مسلسل أحلام سعيدة يعرض على قناة on، وهو من بطولة النجمة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام إسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.