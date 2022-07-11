شكرا لقرائتكم خبر عن للنساء فقط.. "بوسى" تحيى حفلا غنائيا اليوم في الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة الشعبية بوسى اليوم حفلا غنائيا بإحدى قرى الساحل الشمالى، والحفل مخصص للنساء فقط، وتقدم فيه بوسى باقة من أغانيها التي نجحت مع الجماهير خلال مشوارها الغنائى، ومنها " اه يا دنيا ، اتجوزت وغيرها من الاغانى وهذا الحفل هو الاول للمطربة بوسى بعد زواجها الذى كان منذ فترة وفى نفس المكان، كان قد أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حفلا غنائياً للنساء فقط أيضا .

البوستر الدعائى للحفل