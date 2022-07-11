فن ومشاهير

للنساء فقط.. "بوسى" تحيى حفلا غنائيا اليوم في الساحل الشمالى

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القاهرة - سامية سيد -  تحيى المطربة الشعبية  بوسى اليوم حفلا غنائيا بإحدى قرى الساحل الشمالى، والحفل مخصص للنساء فقط، وتقدم فيه بوسى باقة من أغانيها التي نجحت مع الجماهير خلال مشوارها الغنائى، ومنها " اه يا دنيا ، اتجوزت وغيرها من الاغانى  وهذا الحفل هو الاول للمطربة بوسى بعد زواجها الذى كان منذ فترة وفى نفس المكان، كان قد أحيا مطرب المهرجانات حسن شاكوش، حفلا غنائياً للنساء فقط أيضا .

البوستر الدعائى للحفل

 

يذكر أن بوسي تعيش حالة من النشاط الفني، حيث طرحت العديد من الأغاني التي حققت نسب مشاهدة ملحوظة، من بينهم أغنية تحمل اسم أبيع الدنيا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، ومن توزيع أحمد عادل، وكسرت الأغنية حاجز الـ 7 ملايين مشاهدة على موقع الفيديوهات يوتيوب.

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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