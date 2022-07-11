شكرا لقرائتكم خبر عن المونتير عمرو عاكف فرس رهان موسم عيد الأضحى بفيلمى "بحبك" و"عمهم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش المونتير عمرو عاكف، خلال الفترة الحالية من النشاط الفني خلال موسم عيد الأضحى السينمائى، حيث يعرض له فيلمين من أفلام العيد، الأول "بحبك" بطولة النجم تامر حسني، وفيلم "عمهم" بطولة النجم محمد إمام، حيث يقوم بالعمليات الخاصة بالجرافيك والمونتاج لكلا العملين.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من: هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى، وتدور الأحداث حول حياة رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة.

فيلم "عمهم" بطولة محمد إمام محمد سلام، هدى المفتى، سيد رجب، باسم سمرة، رياض الخولى، محمد ثروت، محمد لطفى، الشحات مبروك وعدد آخر من الفنانين، وتأليف وسام صبرى، وإخراج حسين المنباوى، وتدور أحداثه في اطار من الأكشن والكوميديا، حول سلطان وهو ملاكم ومدرب يعمل مع صديقه سعيد بمركز رياضي، فتقودهما الصدفة إلى مطبعة لتزوير الأموال ويتورطا في العديد من المتاعب.

يذكر أن عمرو عاكف، نشر خلال الفترة الماضية، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، فيديو يكشف كواليس "الجرافيكس" الخاصة بعدد من الأعمال في فيديو مجمع، موضحا كيف يتم الوصول للشكل الذي يشاهده الجمهور في الأعمال التي تم عرضها كمسلسل "كوفيد 25" بطولة يوسف الشريف، وبرومو مسلسل "الديب"، بطولة ياسر جلال، وفيلم "مش أنا"، بطولة تامر حسني، وفيلم "النمس والإنس"، بطولة محمد هنيدي، لافتا إلى كم المجهود المبذول في العمل للوصول للشكل النهائي المقدم للجمهور.