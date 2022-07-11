شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يربح 10 ملايين و500 ألف جنيه في دور العرض.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "بحبك"، بطولة النجم تامر حسنى إيرادات بلغت 4,535,141 ملايين و535 ألف جنيه ليلة أمس الأحد، ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، لتصل إيراداته 10 ملايين جنيه منذ انطلاقه في دور العرض السينمائية، حيث طرح الفيلم في دور العرض يوم 7 يوليو الماضى، وهو من تأليف وإخراج تامر حسنى، وتعد التجربة الإخراجية الأولى لنجم الجيل، والذى قدم من خلالها أولى أفلامه الرومانسية.

وتلقى فيلم "بحبك" للنجم تامر حسنى، والذى ينافس في موسم عيد الأضحى، إشادات من الجمهور الخليجى خلال أول أيام عرضه بالمملكة العربية السعودية، وأثنوا على كافة عناصر العمل من قصة وإخراج ورسائل هامة يحملها الفيلم للجمهور، وإشادة بطاقم عمل الفيلم.

يذكر أن فيلم "بحبك"، يشهد أولى تجارب تامر حسنى الإخراجية في السينما، وهو من تأليفه وبطولته، ويشارك في بطولته كل من هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى وعمرو صحصاح وتميم عبده وسمر محمد متولى.