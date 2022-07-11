شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إسبانية: بيكيه قطع علاقته بصديقته الجديدة ويسعى للوصول لاتفاق مع شاكيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجرت صحيفة ماركا الإسبانية الرياضية، مفاجأة جديدة فيما يخص الأزمة التى أدت لانفصال جيرارد بيكيه، لاعب برشلونة، والمغنية الكولومبية شاكيرا، وأكدت الصحيفة أن بيكيه قطع علاقته بصديقته الجديدة، التى يعتقد أنه ارتبط بها مؤخرا، وفقا لما نقله موقع سكاى نيوز عربية.

وكشف مصدر للصحيفة، أن بيكيه يسعى حاليا للوصول إلى اتفاق مع شاكيرا، لوضع تصورات لشكل العلاقة بينهما فى المرحلة المقبلة، لا سيما فيما يخص مستقبل طفليهما.



بيكيه وشاكيرا

ويبرز الخلاف الأساسى بين بيكيه وشاكيرا حاليا فى محل الإقامة، حيث يريد الأول أن تبقى صديقته السابقة مع طفليهما فى مدينة برشلونة، بينما تخطط المطربة للمغادرة إلى الولايات المتحدة مع ابنيهما.

وقبل أسابيع، التقطت عدسات الكاميرات صور لبيكيه برفقة امرأة أخرى يعتقد أنها صديقته الجديدة، خلال حفل فى ستوكهولم.

وكان شاكيرا وبيكيه، قد أعلنا انفصالهما قبل أسابيع، بعد علاقة استمرت أكثر من 11 عاما وأثمرت عن طفلين، بعد مزاعم عن علاقة بامرأة أخرى.