شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المصممة لجرافيكس "كيرة والجن": 200 مصمم عملوا على صناعة الفيلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال تامر مرتض رئيس الشركة المصممة لجرافيكس فيلم "كيرة والجن"، بطولة النجمان كريم عبد العزيز وأحمد عز، والذى يعرض حالياً في موسم عيد الأضحى السينمائى، أنهم قدموا مجهوداً كبيراً في الفيلم، خاصة أن هناك ما يقرب من 1000 شوط تمت جاهزيتهم، والعمل عليهم من أجل أن يظهروا أمام الجمهور بشكل مختلف، ولا يلاحظ الناس ما هي المشاهد التي حظت بتصميمات الجرافيكس، مشيراً إلى أن كون الجمهور لم يلاحظ مشاهد الجرافيكس فذلك يعد براعة من صناع الجرافيكس.

وأضاف مرتضى، أن ما يقرب من 150 أو 200 شخص عملوا على صناعة فيلم "كيرة والجن" من خلال جميع التصميمات والجرافيكس والتأثير البصرى، واستغرق العمل على الفيلم على مدار 7 شهور على أقصى تقدير .

وأكد مرتضى، أن تجربة كيرة والجن هي الأولى من نوعها في السينما المصرية، التي تضمنت كل أنواع التصميمات والجرافيكس على المستوى العالمى، وهذا يعد انجاز كبير، لافتاً إلى أننا قدمنا تجارب مشابهه في الماضى، ولكن ما قدم في تجربة "كيرة والجن" كان الأول من نوعه في عالم التصميمات في العالم ، وعن أصعب ما واجه فريق العمل أكد مرتضى أن كل مشاهد الفيلم كانت صعبة للغاية، خاصة أن العمل يدور في حقبة زمنية وملابس وديكورات مختلفة.

فيلم "كيرة والجن" مستوحى من رواية "1919"، للمؤلف أحمد مراد الذي كتب السيناريو والحوار، وإخراج مروان حامد، وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبرى وسيد رجب، مع أحمد مالك، على قاسم، هدى المفتى، محمد عبد العظيم، عارفة عبد الرسول، تامر نبيل، بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم تباعاً، فضلاً عن تواجد بعض الممثلين الأجانب.