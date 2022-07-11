رامز جلال يكشف عن بوستر فيلمه الجديد.. “فوق الشجرة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الفنان رامز جلال عن أول بوستر رسمي لفيلمه الجديد، “أخى فوق الشجرة”، المقرر عرضه ضمن موسم أفلام صيف 2022، ولم يظهر رامز أو نجوم الفيلم على البوستر بعدما احتل أحد الأشخاص المساحة الكاملة بصورة من الخلف له وهو جالس فوق أحد فروع الأشجار.

ونشر رامز جلال، بوستر الفيلم، عبر كل منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي وعلق عليه قائلا: بسم الله توكلنا على الله واللهم صلى وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصاحبه وسلم، والله المستعان، وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

وأضاف: “فيلم “أخى فوق الشجرة”.. قريبا وكل سنة وانتوا طيبين وعيد أضحى سعيد علينا جميعا اللهم أمين يارب”.

وبنفس الوقت كشف الكاتب لؤي السيد عن تفاصيل الفيلم الجديد مؤكدا أنه من بطولة رامز جلال والنجمة تارا عماد، نسرين طافش، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، ويزو، من إنتاج وليد صبري وإخراج محمود كريم.

ونافس رامز جلال العام الماضي بموسم أفلام عيد الفطر بفيلمه الأخير”أحمد نوتردام”، وشاركته البطولة النجمة غادة عادل.

وتدور قصة الفيلم حول جريمة غامضة يسعى رامز جلال لحلها، ويجسد رامز شخصية صحفي، يتتبع عمليات قتل واسعة لعدد من السيدات وتبحث الأجهزة الأمنية عن السفاح الخفي، وفجأة تتسرب معلومة لقوات الأمن عن تأثر السفاح بشخصية “أحدب نوتردام” بطل الرواية الرومانسية الفرنسية التي ألفها فيكتور هوجو.

ويفكر رامز في جذب انتباه السفاح إليه، فيتعرف على طبيبة تؤدى دورها غادة عادل، ويطلق على نفسه اسم أحمد نوتردام، في إشارة إلى تأثره بشخصية أحدب نوتردام.

ويبدأ السفاح في البحث عن أحمد نوتردام، خاصة أنه يشاركه حب شخصيته المفضلة، حيث يلتقيان وتنشأ بينهما صداقة، ويتعرف الصحفي على سبب قتل السفاح للسيدات في منزله، ويتبين أن الأخير مصاب بعقدة في حياته جعلته يكره النساء، ويسعى إلى التخلص منهن، وتتوالى الأحداث.

وشارك في بطولة الفيلم بيومي فؤاد، وحمدي الميرغني، من تأليف لؤي السيد.