جوني ديب ينتقد آمبر هيرد في ألبومه الجديد.. “مثل كلب يعاني لليلة لعينة واحدة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن النجم العالمي جوني ديب قد استلهم بعض الكلمات من علاقته بزوجته السابقة آمبر هيرد، ليقوم بتأليف أغنيتين جديدتين قاسيتين في ألبومه القادم مع “جيف بيك”.

بحسب موقع Daily Mail، في مراجعة للأغنية، التي من المقرر أن تصدرها صحيفة Sunday Times في 15 يوليو، غنى ممثل Pirates of the Caribbean البالغ من العمر 59 عاماً: “أعتقد أنكِ قلتِ ما يكفي، لليلة لعينة واحدة”.

وفي مقطع آخر يصف شريكاً سابقاً قائلاً: “جالس هناك مثل كلب يعاني من حكة لمدة سبع سنوات.. إذا كان لدي عشرة سنتات، فلن يصل إلى يدك”.

ويأتي ذلك بعد أن أكد “ديب”- في وقت سابق من هذا الشهر، بعد فوزه الهائل في محاكمة التشهير ضد نجمة Aquaman البالغة من العمر 36 عاماً- أنه تعاون مع عازف الجيتار الأسطوري لتسجيل مجموعة مكونة من 13 أغنية.

يتضمن المشروع، الذي يحمل عنوان 18، نسختين أصليتين جديدتين لـ”ديب” ومزيجاً انتقائياً من أغاني تتراوح من فنانين بارزين مثل فرقة Beach Boys، “مارفين غاي”، “جون لينون” إلى موسيقى الروك البديلة مثل فرقتي Killing Joke و The Velvet Underground.

تماشياً مع ذكريات المراهقة التي أثارتها الموسيقى، قرر الفنانان استخدام صورة توضيحية لأنفسهما في سن 18 عاماً، رسمتها “ساندرا” زوجة “جيف بيك”، لغلاف الألبوم.

بالنسبة إلى “ديب”، الذي نشأ وهو يستمع إلى موسيقى “بيك”، فإن التعاون هو بمثابة حلم أصبح حقيقة.

قال “ديب” في بيانٍ لهما: “إنه لشرف غير عادي أداء وكتابة الموسيقى مع جيف، أحد العظماء الحقيقيين وأنا الآن محظوظ بما يكفي للاتصال بأخي”.

أفادت وكالات الأنباء العالمية أن النجم “جوني ديب” بصدد العودة للشاشة الكبيرة في دوره الأول منذ فوزه في محاكمة التشهير ضد الزوجة السابقة “آمبر هيرد”، في الفيلم الفرنسي La Favourite، وفقاً لموقع Marca. من المقرر أن يكون الفيلم عودة “ديب” الكبيرة إلى التمثيل، الذي لم يظهر في فيلم منذ عام 2020.

ويأتي ذلك بعد أن قال “ديب”، 59 عاماً ، سابقًا في مناسبات متعددة إنه يشعر بالخيانة من قبل استوديوهات Hollywod ويعيد تأكيد هذا الموقف في مشروعه الأخير.

في الفيلم، يصور “ديب” الملك الفرنسي “لويس الخامس عشر”، سلف عهد “لويس السادس عشر” الذي أدى إلى الثورة الفرنسية.