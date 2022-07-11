“هالدّنيي تعبتني كتير”.. أصالة باعترافات مفاجئة لزوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: وجهت النجمة السورية أصالة رسالة إلى زوجها الشاعر فائق حسن بمناسبة عيد ميلاده، خرجت من خلالها باعترافات مفاجئة عن حياتها قبل زواجهما.

وعبّرت أصالة في رسالتها إلى زوجها عن حبها الكبير له وأكدت أنها عندما اختارته نوت أن تبتدأ معه على صفحة بيضاء، فنشرت صورة له عبر حسابها الرسمي في موقع “إنستغرام” وعلّقت قائلةً: “معك نويت أبتدي على صفحه بيضا.. ماشيل معي لا دمع ولا ذكرى ألمّ ولا حَذَر والصّراحه ماكان عنّدي غير النيّه وأنت بأفعالك وإنسانيتك الطّاغيه وحكمتك الرّاقيه وسعة صدّرك وأبوّتك وحنانك المتدفًق وكرمك البالغ خلًيت نيتي فعل.. ورحت لعندك لأتعلّم منّك (رغمّ إنّي فكّرت خلًصت تعليم).. وصرت كمان حبيب أهلي وولادي الّلي شافوا فيك كلّهم الطمأنينه والأمان والثقه”.

وأضافت أصالة في تعليقها: “غيّرت حالي وحياتي وفنّي ووصلت معك فيهم لأعلى درجات النّور.. وصرت مو بسّ بحبّ صولا صرت فخوره بأصاله..مبارح كان عيدك الًلي هوّه عيدي وعظيم حظّي يوم جيت على هالدّنيي اللي تعبتني كتير قبلك.. كلً سنه وأنا سالمه بسلامتك وصحتك وأتبعك وأسمعك وما أنسى بكلّ يوم أحمد ربّي على نعمة وجودك.. قدّ الدّنيي بحبّك”.

وتفاعل عدد كبير من متابعي أصالة وجمهورها مع الصورة والتعليق متمنين لزوجها العمر المديد والصحة والسعادة ولأصالة وعائلتها كل السعادة والفرح.

وكان فائق وأصالة قد احتفلا قبل مدة بالذكرى الأول لزواجهما حيث عبرا عن فرحتهما الكبيرة بهذه المناسبة.