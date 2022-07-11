شكرا لقرائتكم خبر عن كل سنة وانت طيب يا سونى.. أمير كرارة يحتفل بعيد ميلاد أحمد صلاح حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أمير كرارة بعيد ميلاد شقيق زوجته الفنان احمد صلاح حسنى حيث نشر أمير كرارة، عبر خاصية "ستوري"، على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تجمعه بأحمد صلاح حسني، وعلق عليها كاتباً: "كل سنة وأنت طيب ياسوني ياعسل".



بوست امير كرارة

قال الفنان أمير كرارة لـ"الخليج 365"، إن برنامج اكتشاف المواهب "الدوم" فتح آفاق جديدة للشباب، ولها مردود كبير في صناعة الفن في جميع المجالات، لاسيما أن مصر مليئة بالمواهب الشابة الواعدة، وهو ما يعطى إشارة إلى البحث عن تلك المواهب في كل مكان من خلال ورش العمل والمسابقات وغيرها من الفرص الحقيقية لاظهار هؤلاء الموهوبين.

وأضاف كرارة، إن إشادة الرئيس بـ"الدوم" يؤكد نهج الدولة إزاء الاهتمام بالإنسان قبل أي شىء، مثلما يؤكد الرئيس دائماً، مشيرا إلى أنه كان حاضراً في حفل افتتاح النسخة الأولى من البرنامج مع النجوم كريم عبد العزيز ويسرا وغيرهم ، والذى قدم العديد من المواهب في مجالات عدة، سواء في التقديم الإعلامي، أو التمثيل، أو الغناء، وبالفعل وجدنا مواهب كانت تنتظر الفرصة، الأهم من ذلك أن مصر مليئة بالمواهب التي تحرص الدولة دائماً على رعايتها وإثقالها بالعمل والخبرات.