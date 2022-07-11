شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة هدى: والدى مؤذن فى الجامع ومش متزمت ووافق على عملى بالغناء فى صغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المطربة الشعبية هدى إن حياتها في عالم الفن كلها جاءت بالصدفة، موضحة أنها عندما غنت زمان أثناء دراستها في المدرسة كان بسبب غياب الطالبة التي كانت مفترض أن تغنى في الحفل، ووقتها طلبت منى المسؤولة أن أغنى مكانها، ورغم أنها طلبت ذلك في سبيل الهزار إلا أن المسؤولة قررت تجربتى وأعجبت بصوتى، وطلبت منى حفظ أغنية "بالسلام إحنا ابتدينا" لأم كلثوم وغنتها بالفعل في الحفل.

وأضافت هدى خلال لقائها في برنامج "مساء DMC" مع رامى رضوان:"في كل حفلة تبع المدرسة كنت أغنى هذه الأغنية حتى شاهدنى الأستاذ مصطفى حلمى، وسألنى انتى بتشتغلى؟ بتنزلى أفراح وحفلات وكدا، واستفر عن موقف والدى من عملى بالغناء فطلبت منه التحدث معه واقناعه، وأعطته تليفون الجيران لأننا وقتها لم نكن نمتلك تليفون، وبالفعل جاء وقابل والدى، فأبويا بتاع ربنا وهو مؤذن في الجامع ولكن غير متزمت، ورحب ووافق من الحاحى على الموضوع".

وعن اعتمادها على الشعبى بعد احترافها الغناء أشارت هدى:"كان فيه حد طالب مطربة شعبية تغنى زى حكيم، وأنا في الوقت دا كنت مقضياها أفراح ويغنى كل الألوان، ولكن كنت بميل أكثر للون الشعبى، لأنه اللى بيرقص دايما في الأفراح، فرحت للشركة وأعجبوا بصوتى وطلبوا منى اغنى زى حكيم، وعندما سجلت أول اغنية خرجت بها مشاكل في التوزيع وكانت سيئية، ورغم ذلك صمم المنتج عليا، وقرر إعادة الأغنية بتوزيع آخر وخرجت بالشكل المناسب".

وأكدت المطربة هدى، أنها تحب أن تكون بالمنزل مع العائلة خلال أيام العيد، وأنها تتناول "الرنجة والفسيخ”، خلال عيد الفطر، أما خلال عيد الأضحى فتتناول “اللحمة والفتة، مشيرة إلى أن أول عيدية حصلت عليها في حياتها كانت 10 جنيهات، وأنها لازلت تتذكرها حتى الآن.

وعن سر غيابها دائمًا عن الساحة الفنية، أشارت إلى أن أول غياب عندما تزوجت وانفصلت، متابعًا: "كل فترة بيكون لها وقت بياخدني، ودايمًا حظي وحش مع الشركات والمنتجين، بروح على شغل معين مبلقيش اللى أن عايزاه، فبتأخر فبتعطل فبمشي، وأن بنتج لنفسي فلما بعمل الحاجة بتأخر فيها شوية".