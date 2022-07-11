شكرا لقرائتكم خبر عن 3 أسباب لرفع قضية جديدة على آمبر هيرد من شركة التأمين.. اعرفها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الدراما التى أحاطت بقضية تشهير جوني ديب وآمبر هيرد، أصبحت أكثر تعقيدًا من المحاكمة التى استمرت ستة أسابيع فى هذه المرحلة، منذ أن أصدرت هيئة المحلفين حكمها أوائل يونيو الماضى، ظهرت تطورات أخرى لكلا النجمين.

فالممثلة العالمية آمبر هيرد حاليا تجرى مباحثات هى وفريقها القضائى للوصول إلى حل لدفع الغرامة التى قدرتها المحكمة لطليقها الممثل العالمى جونى ديب، ولكن من الواضح أن جميع الظروف تقف ضد هيرد.

ويبدو أن هيرد تواجه دعوى قضائية جديدة رفعتها شركة تأمين نفسها، والتى تحمل اسم New York Marine and General Insurance Company هى الكيان الذى يقاضى هيرد حاليا.

وبموجب قانون ولاية كاليفورنيا، فإن الولاية التى صدرت فيها بوليصة التأمين تدعى الشركة أنها قادرة على رفض دفع تعويضات المليون دولار، إذا تبين أن "هيرد" ارتكبت سوء سلوك "متعمد"، وتقول شركة نيويورك مارين، إن القاضى فى قراره وجد أن التشهير الذى ارتكبته أمبر كان "متعمدًا" و"خبيثًا".

قامت المنظمة بالتأمين على هيرد من يوليو 2018 إلى يوليو 2019، وبالتالي رفعت المنظمة الدعوى ضدها في كاليفورنيا على أمل تحقيق ثلاثة أشياء، وهم:

أولا هو تبرئة نفسها من دفع ثمن دفاع النجمة في قضية التشهير ضد جوني ديب. ثانيا قدمت الشركة مجموعة من الأسباب حتى لا يطلب منها دفع الأموال التي تدين لها هيرد الآن بحبيباتها السابقة وفقًا للحكم. ثالثا لـ تجنب الابتعاد عن الدخول فى أى نفقات تقاضي أخرى مرتبطة بالاستئناف.

وتشير الدعوى إلى أنه خلال الفترة المذكورة أعلاه كانت هيرد مغطاة ببوليصة تأمين بقيمة مليون دولار، ووفقًا لقانون التأمين في ولاية كاليفورنيا، يمكن بالفعل تحميل شركة التأمين المسؤولية بسبب إهمال من جانب الطرف المؤمن عليه، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " cinemablend".