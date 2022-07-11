شكرا لقرائتكم خبر عن خالد النبوى يبدأ يومه بتمارين الصباح: كل سنة وأنتم وكل حبايبكم طيبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بين الحين والآخر، يتفاعل النجم خالد النبوى، مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى، حثي نشر مجموعة من الصور، وهو يؤدى تمارين الصباح، في منزله، كذلك هنأ متابعيه بعيد الأضحى، وعلق على الصور، " صباح الفل.. كل سنة و انتم و كل حبايبكم طيبين"



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وهنأ النبوى، بسنت حميدة، لاعبة منتخب مصر لألعاب القوى، بعد إحرازها الميدالية الذهبية فى سباق 200 متر عدو، ومن قبلها ذهبية 100 متر عدو، فى دورة ألعاب البحر المتوسط، وقال فى تغريده عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "‏صباح النور على "بسنت حميدة" بنت مصر اللى رفعت اسمها وعلمها مرتين فى دورة البحر المتوسط لألعاب القوى.. مصر أحلى بشبابها".



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وقدم النبوى خلال رمضان الماضى مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.