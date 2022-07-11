شكرا لقرائتكم خبر عن زوج سلاف فواخرجى يكشف حقيقة طلاقهما: "انفصلنا بس عايشين فى بيت واحد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنان وائل رمضان، خلال برنامج "شو القصة" الذى تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، حقيقة انفصاله عن زوجته الفنانة سلاف فواخرجي.

وقال وائل، "انفصلنا بس لسه عايشين فى بيت واحد ومحصلش طلاق، والمرحلة اللى إحنا فيها كتير حلوة ولسه بحب سولاف طبعا، وأتمنى نرجع لبعض تانى، ولكن حتى لو مرجعناش عندى مسئولية تربية 3 أولاد".

وانفصلت سلاف عن زوجها الفنان وائل رمضان بعد زواج دام 23 عاما فى أبريل الماضى وقالت فى تعليقها، "أنا الآن أعيش ذلك الفِصام.. أمامك أيها النبيل، وبعد الفِصام.. فطام.. كما أنفَطِم عنك الآن وكنتَ وستبقى رجلاً فى عينى وأمام الله والبشر رجل.. والرجالُ قليل".

وختمت سلاف رسالتها: "سامحنى إن كنتُ قد أخطأتُ أو قصرتُ يوماً وائل.. صديقى.. أبو الحمزة وعلى.. شكرا لك إلى يوم الدين وأحبك إلى أبد الآبدين.. انفصال".

تعرّفت سلاف على وائل رمضان فى كواليس تصوير مسلسل "الجمل" عام 1999، وكانا فى البداية صديقين وتحوّلت الصداقة لحب كبير ثم لزواج أثمر عن ولديهما حمزة وعلى ليعلنا انفصالهما أول مرة فى عام 2004 ثم عادا مرة أخرى قبل إعلان الانفصال الأخير.