شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين عبد الوهاب تحيى حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيي النجمة شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان قرطاج الدولى 2022، وذلك يوم 20 أغسطس المقبل على المسرح الرومانى بتونس، وكانت شيرين عبد الوهاب قد أعلنت منذ فترة مشاركتها في مهرجان قرطاج، وذلك قبل الإعلان عن تفاصيل مشاركتها، وشوقت الجمهور لعودتها للحفلات في تونس بعد غياب، وكذلك لعودتها لنشاطها الغنائي.

يذكر أن شيرين عبد الوهاب حرصت مؤخرا على الرد على انتقادات الشاعر بهاء الدين محمد، بعد كلامها حول ندمها على تقديم أغنية "ما تجرحنيش"، وكتبت شيرين عبد الوهاب، عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام قائلة، "على فكرة أنا نسيت أقول حاجة مهمة أن أحلى حاجة فى أغنية ما تجرحنيش هى الكلام ولا تعليق".

وكان الشاعر بهاء الدين محمد هاجم شيرين عبد الوهاب، بعدما أعلنت أنها نادمة على كلمات الأغنية التى كتبها وهى "ماتجرحنيش"، حيث تلقت شيرين سؤالاً من الجمهور عن الأغنية التى تندم على تقديمها فقالت، "ماتجرحنيش"، ليرد عليها بهاء الدين محمد عبر حسابه على "فيس بوك" قائلا، "مش متعود أرد على أى حد.. ولكن لما حد يتجاوز حدوده لازم يقف مكانه ويعرف أنه مهما اتعود يغلط لازم يجى عند بعض الأسماء ويحاسب ويخلى باله وخاصة لما حد في كل كارثة يدافع عنها.. وحاتكلم باختصار جدًا".