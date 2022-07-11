شائعة الموت تطال الفنان محمد منير.. وفرقته الموسيقية ترد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدى أعضاء فرقة الفنان محمد منير لشائعة تم تداولها مساء أمس على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت وفاة المطرب المصري ثاني أيام العيد جراء معاناته مع المرض.

وأكدت الفرقة أن منير تواجد وسط أسرته لذبح أضحية عيد الأضحى كعادته كل عام، وعاد لاستكمال التحضيرات لحفله الغنائي المقرر إقامته في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل برفقة فرقة بلاك تيما.

وأصدرت إدارة فرقة محمد منير توضيحا عاجلا للرد على نبأ وفاته قالت فيه: “كل هذه الأنباء ما هي إلا شائعات ولا صحة لهذه الأخبار المتداولة، مؤكدة أنه بخير ولم يتعرض لأي أزمة صحية وطالبت مروجي الشائعات بالكف عن إطلاق أكاذيبهم حول منير”.

وتابعت التوضيح مؤكدة أن محمد منير يجري تحضيرات مكثفة استعداداً لحفله الغنائي المقرر إقامته، الجمعة المقبلة، بمحافظة الإسكندرية بعد غياب عن جمهور المدينة الساحلية استمر 10 أعوام.

ومن المقرر أن يقدم محمد منير باقة من أبرز أغنياته، ومنها: شجر الليمون، يونس، الكون كله بيدور، الرزق على الله، شبابيك، عايش، نعناع الجنينة، وغيرها من الأغاني التي قدمها على مدار مسيرته الفنية.

يذكر أن محمد منير تعرض لأزمة صحية مطلع العام الماضي تسببت في عدم حضوره حفل تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي، وحرص منير على طمأنة جمهوره على حالته من خلال بيان صحفي، أكد فيه أنه تعرض للإجهاد بسبب ما بذله في العمل على الألبوم الجديد، مؤكدا أنه يضع اللمسات النهائية لألبومه الجديد “باب الجمال”.

وتحدث منير للمرة الأولى عن معاناته الصحية، مؤكدا أن المرض كان أصعب مرحلة في حياته، ولكنه تجاوز الأزمة، ويستعد لتقديم عدة حفلات إلى جمهوره على غرار حفله الأخير الذي بث عبر الانترنت من حديقة منزله وحقق صدى واسعا.

وتابع قائلا: الحمد لله أنا بخير، وأحب أطمن الجمهور على صحتي، أنا مريت بمرحلة صعبة في حياتي بسبب المرض والمستشفيات، بس الحمد لله ربنا عفى عني وصحتي جيدة.