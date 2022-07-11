محمد إمام يتحدث عن حالة والده الصحية ومصير الفيلم الذي يجمعهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رد الممثل المصري محمد إمام، نجل الفنان القدير عادل إمام على الشائعات التي تظهر بين الحين والآخر حول تدهور صحة والده.

وأكد في لقاء مع برنامج et بالعربي، على هامش العرض الخاص لفيلمه الجديد “عمهم” أن “الزعيم زي الفل الحمد لله”.

وعن فيلم “الواد وأبوه” الذي يجمعه بوالده، ويعيد عادل إمام إلى السينما بعد غياب طويل، قال محمد: “التحضيرات للفيلم لم تبدأ بعد، أنا منشغل هذه الفترة مع فيلمي الجديد”.

وتابع: “بعد الانتهاء فيلم (عمهم) من طرحه في السينمات والاطمئنان على إيراداته نجهز للفيلم الجديد”.

وكان المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، قد كشف أن الزعيم بصدد العودة إلى السينما بعد فترة غياب طويلة، حيث يتم الانتهاء قريبًا من التجهيز للفيلم الذي يحمل اسم “الواد وأبوه”.

وقال عصام إمام في مداخلة تليفونية مع برنامج mbc trending أن شقيقه سوف يُجسد في العمل المنتظر دور الأب، فيما يُجسد الفنان محمد إمام دور الإبن، على أن يُخرج العمل نجله الآخر رامي إمام، والعمل من إنتاج عصام إمام.

الجدير بالذكر أن آخر مشاركات الفنان عادل إمام في السينما كانت عبر فيلم “زهايمر” الذي قدمه في العام 2010، وشاركه في بطولته النجوم سعيد صالح، ونيللي كريم، وفتحي عبدالوهاب، وأحمد رزق، ورانيا يوسف وإيمان السيد.