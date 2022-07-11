وائل رمضان.. أعيش مع سلاف فواخرجي في منزل واحد رغم الانفصال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد الأخبار عن انفصالهما، صرح الممثل السوري وائل رمضان، أنه لم يقم بتطليق الممثلة السورية سلاف فواخرجي لكنه انفصل عنها فقط.
وأضاف رمضان، خلال حلوله ضيفا على برنامج “شو القصة” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية رابعة الزيات، أنهما يعيشان سوياً في منزل واحد رغم الانفصال، مشيرا إلى أنهما في مرحلة الانفصال، لكي يقررا إذا كانا سيتطلقان أو يستمران سوياً.
وأكد أنهما قد يعودان لبعضهما وينهيا الانفصال، وقال: “بتمنى لو انفصلنا أنا وسلاف من 10 سنين، لأن صرنا نحب بعضنا أكثر من الأول”.
وقد أعلنت فواخرجي في نيسان/ أبريل 2022، انفصالها عن زوجها وائل رمضان، بعد سنوات طويلة من الحب والزواج.