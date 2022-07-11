مي كساب تعلّق على مشاجرة النجوم على ترتيب الأسماء

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائها مع برنامج إذاعي، كشفت الفنانة مي كساب عن رأيها في الخلافات التي تحدث بين الفنانين بسبب ترتيب أسمائهم على تتر العمل الفني.

قالت كساب: “العقد شريعة المتعاقدين وكل فنان له حساباته، والتتر بالنسبة لي شيء تقديري وأنا بقالي 22 سنة بشتغل.. يبقى هتقدر إمتى لما أموت؟ وطبعا أنا بتخانق على التتر وهعيش وأموت اتخانق على اسمي في التتر، ولو اسمي في الآخر في التتر دي حاجة بتوجعني”.

كما تطرقت للحديث عن الجزء الرابع من مسلسل “اللعبة”، قائلة: “هنبدأ تصوير الجزء الرابع من مسلسل اللعبة في شهر تشرين الأول/ أكتوبر، وإحنا حاليا في مرحلة الكتابة واحتمال نصور المسلسل في أوروبا، وأعتقد أن سر نجاح جميع أجزاء المسلسل هو الاحترافية في كتابة الشخصيات، والجمهور اتعلق بيهم”.

وعلى جانب آخر، تعيش مي كساب حالة من النشاط على المستوى الفني، حيث شاركت في مسلسل “أحلام سعيدة” مع الفنانة يسرا الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي، وضم عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم غادة عادل، شيماء سيف، هشام إسماعيل، وانتصار.