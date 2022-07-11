شكرا لقرائتكم خبر عن 129 مليون دولار لـ فيلم Elvis منذ طرحه يونيو الماضى حول العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم السيرة الذاتية Elvis إيرادات وصلت إلى 129 مليونًا و943 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم منذ طرحه يوم 24 يونيو الماضى، وانقسمت الإيرادات بين 83 مليونا و 443 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و46 مليونًا و500 الف دولار بـ دور العرض حول العالم.

فيلم Elvis إخراج الأسترالي باز لورمان ويلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب أوستن بتلر شخصية المغني والفنان الشهير إلفيس بريسلي، فيما يقدم الممثل توم هانكس دور باركر الرجل الذي اكتشف أشهر مغني عالمي، وأخذ نصف أرباح نجاحاته.

يلعب هاريسون جونيور، دور موسيقى البلوز الأسطوري بي بي كينغ الملقب ملك البلوز، كان قد ظهر هاريسون في The Photography و The High Note و Trial of the Chicago 7مؤخرًا.

الفيلم الذي كتبه لورمان وكريج بيرس، يتعمق في العلاقة الديناميكية المعقدة بين بريسلي وباركر الغامض الذي امتد لأكثر من 20 عامًا، من صعود بريسلي إلى الشهرة إلى نجوميته غير المسبوقة، على خلفية المشهد الثقافي المتطور، وكان مركز هذه الرحلة هو أحد الأشخاص الأكثر أهمية وتأثيراً في حياة إلفيس، بريسيلا بريسلي.