أحمد عز يوجه رسالة للجمهور.. وهذا ما قاله عن “كيرة والجن”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تميّز فيلم “كيرة والجن” منذ صدوره في دور العرض المصرية، وذلك بسبب قصته المهمة ومشاركة عدد من نجوم الفن والتمثيل به على رأسهم الفنان أحمد عز.

وخلال لقاء له ببرنامج عرب وود في العرض الخاص للفيلم في المملكة العربية السعودية وصف عز شعوره بعد عرض الفيلم قائلاً: “أنا سعيد جدًا جدًا لأن الجمهور السعودي متشوق جدًا للحالة السينمائية التي تحدث في مصر الآن، خصوصًا عندما نقدم له فيلماً جديداً مثل أفلام الخواجة” .

وقال: “الفيلم يتميز بتقنية عالية جدًا وسيناريو محكم وإخراج نقدر نقول عليه إخراج عالمي”، وتابع: “أيضًا أنا سعيد جدًا بهذا الأمر وأتمنى أن يكون هذا رأي الجمهور أيضًا.

يذكر أن فيلم “كيرة والجن”، حقق منذ طرحه في دور العرض السينمائية، إيرادات قاربت على 26 مليون جنيه، ليواصل تمسكه بصدارة إيرادات الأفلام المنافسة في موسم عيد الأضحى الحالي، وهو من بطولة نخُبة من ألمع النجوم، منهم: كريم عبد العزيز، هند صبري، أحمد عز، كريم محمود عبد العزيز، سلوى عثمان، سيد رجب، هدى المفتي، روبي، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919، للكتب أحمد مراد، إخراج مروان حامد. وتدور أحداثه حول حالة غليان التي كان يعيشها الشارع المصري مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصير أحمد عبد الحي كيرة، وعبد القادر الجن، ليشتركا، في النضال ضد المحتل الإنكليزي.