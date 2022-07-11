شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات أول أغانى الحج بالإذاعة.. وقصة زمزم وكوثر اللتان غنى لهما كبار المطربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كان ولا يزال المصريون أكثر الشعوب التى أبدعت الشعر والأغانى والأعمال الفنية عن الحج للتعبيرعن ارتباطهم وتعلقهم وشوقهم وفرحتهم بالحج وزيارة الأراضى المقدسة، وعن احتفائهم بسفر الحجاج وعودتهم.

وردد المصريون الأشعار والأغانى المعبرة عن الفرحة بالحج من قبل اختراع الإذاعة والتليفزيون، وربما منذ عرفوا الإسلام، وعرف التراث الشعبى المصرى أغانى الحج منذ زمن بعيد، ولا تزال بقايا هذا التراث تتردد فى الريف والمناطق الشعبية، حتى وإن كان جزءا كبيرًا من هذا التراث قد فقد قبل ظهور االتسجيلات وقبل افتتاح الإذاعة الذى أنقذ جزءاً من أغانى الحج التراثية التى توارثها الأجيال.

وبدأ اهتمام الإذاعة المصرية بتقديم أغانى الحج، عندما اهتمت شركة مصر للتمثيل والسينما وهى إحدى شركات بنك مصر بإنتاج مجموعة من أغانى الحج، التى لحنها عمالقة الموسيقى و منهم: الشيخ زكريا أحمد، وأحمد عبدالقادر، محمد الكحلاوى وغيرهم.

وكانت أغنية «اشتياق الحجيج»، للفنان محمد الكحلاوي،من أوئل أغاني الحج فى الإذاعة المصرية، وكانت من تأليفه وتلحينه، وقدمتها الإذاعة عام 1936.

وفى عام 1937 أقام بنك مصر حفل نقلته الإذاعة المصرية ، وتضمن العديد من أغنيات الحج التى غنتها المطربة نجاة على ، وكانت معظم هذه الأغانى التى أنتجتها شركة مصر للتمثيل والسينما تتضمن دعاية لباخرتى " كوثر وزمزم" وهما الباخرتان التابعتان لشركة مصر للملاحة إحدى شركات بنك مصر واللتان كانتا تنقلان الحجاج إلى الأراضى المقدسة، وكان اسم الباخرتين يأتى ضمن كلمات أغانى الحج، وقدم المطرب صالح عبدالحى، فى نفس الحفل أغنية «ضيف النبى مكروم» كلمات بديع خيرى، ألحان محمد القصبجى.

وفى نفس العام قدمت المطربة حياة محمد للإذاعة المصرية أغنية " يوم عرفات" التى تقول كلماتها: " ما أحلى وقوفنا يوم عرفات ودخولنا فى روضة الهادى، ورحنا ويانا حاجات واليسر فى الركب يحادى، الحمد لك يا رب وفقت طلعت حرب أنشأ بواخر مصرية كوثر وزمزم فى المية.. يمشوا على كفوف الراحة والشيلة دايماً مرتاحة".

لتعبر هذه الأغانى عن فرحة الحج والفرحة بالبواخر المصرية التى تنقل الحجيج وبمشروعات وشركات وطنية أسست للنهضة الإقتصادية المصرية.

وكانت المطربة الكبيرة نجاة على من أكثر المطربات اللاتى غنين للحج والحجاج ، حيث غنت عن ذهاب وعودة الحجاج، من كلمات بديع خيرى وألحان زكريا أحمد وأغنية يارايح جدة على زمزم ، ألحان محمد القصبجى ، وعدد من المواويل عن الحج، هما "سيري يا زمزم"، و"يا اللي رايح تحج البيت"، وزمزم هى إحدى السفينتين التى كانت تنقل الحجاج والتابعة للشركة المصرية للملاحة.