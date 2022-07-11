شكرا لقرائتكم خبر عن مديحة يسرى ومريم فخر الدين رفضتا أوامر زوجيهما بارتداء المايوه.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيانًا تقع بعض الخلافات بين نجوم الفن وبين المخرجين أو المنتجين بسبب الاختلاف حول تصوير بعض المشاهد، حين يعترض النجم على تصوير مشهد معين ويصر المخرج على عدم التعديل على مشاهد العمل الفنى.



وكثيرًا ما حدثت بعض الموقف التى اختلف فيها الفنان مع المخرج فى رؤيته للمشهد وطبيعته، ومن بين المواقف ما حدث بسبب تصوير مشاهد يلتزم فيها الفنان بملابس معينة أو بسبب القبلات أو غيرها، ومنها ما حدث بسبب اعتراض بعض الفنانات على ارتداء المايوه فى بعض المشاهد، وهو الجدل الذى لا يتوقف ويثور بين حين وآخر بأشكال مختلفة، والقضية التى كانت مثارة حتى فى زمن الفن الجميل وخصصت لها المجلات الفنية بعض الموضوعات لمناقشتها ورصدها.



ففى بداية الستينات تناولت المجلات الفنية العديد من الأزمات التى حدثت بسبب المايوه وتسببت فى خلافات بين نجمات الفن وبعض المخرجين والمنتجين، بل وأدت أحيانًا إلى اعتذار الفنانات عن بعض الأعمل الفنية، أو إلى بعض المواقف بين الفنانات وأزواجهن.



وحدث خلال الفترة التى كانت فيها سمراء النيل مديحة يسرى متزوجة من الفنان أحمد سالم أنه شجعها على تعلم السباحة وجاء بمدرب أجنبى ليدربها على هذه الرياضة.



وظنت مديحة يسرى أن زوجها يهدف من هذا أن يحافظ على رشاقتها وعلى تأمينها إذا ما نزلت البحر ، إلى أن فاجأها بأنه يريد انتاج فيلم تقوم هى ببطولته يحكى عن حياة سباحة عالمية وتدور أغلب مشاهده بين البحر وحمام السباحة ويستوجب أن ترتدى الفنانة الكبيرة المايوه فى أغلب المشاهد، وهو ما رفضته مديحة يسرى، وحدثت مشكلة بينهما لم تنتهى إلا بعدما تراجع الزوج عن فكرة هذا الفيلم.



وهو ما تكرر عندما كان المخرج محمود ذو الفقار متزوجًا من الفنانة الجميلة مريم فخر الدين، وذلك عندما اتفق ذو الفقار مع أحد المنتجين على إخراج فيلم ترتدى بطلته المايوه فى أغلب المشاهد، وعرض بطولة الفيلم على عدد من نجمات الفن وقتها ولكن جميعهن رفضن الفيلم بسبب مشاهد المايوه، وفى أحد الأيام عاد ذو الفقار إلى منزله ليتلقى تليفونًا من المنتج، الذى قال له: "تعرف يامحمود مين أصلح ممثلة للدور؟" ، فرد المخرج الكبير فى لهفة : مين؟"، فأجاب المنتج: مريم فخر الدين".

وتردد محمود ذو الفقار قليلاً ثم قال للمنتج أن مريم قد ترفض الدور، ولكن المنتج أخبره بأنه يستطيع إقناعها، وبالفعل حاول الزوج إقناع زوجته لكنها رفضت، فأخبر المنتج برفضها، ثم اعتذر عن إخراج الفيلم، ولكن بعدها وافقت مريم فخر الدين على بطولة بعض الأفلام التى ارتدت فيها المايوه، ومنها البنات والصيف، ولقاء فى الغروب.