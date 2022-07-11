هند صبرى: أعتبر نفسى محظوظة بالعمل للمرة الرابعة مع المخرج مروان حامد

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة هند صبري أنها تعتبر نفسها محظوظة لأن العمل يجمع بينها وبين المخرج مروان حامد للمرة الرابعة بداية من عمارة يعقوبيان والفيل الأزرق الجزء الثانى ثم كيرة والجن، موضحة أن أى عرض يقدم لها من الكاتب أحمد مراد والمخرج مروان حامد يشعرها بالطمأنينة البالغة لأنها تعى جيداً أن كلاً من مراد وحامد لديها رؤية ثاقبة ويرغبان فى صناعة شيء سينمائى متميز.

وأضافت الفنانة هندى صبرى، خلال برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on، أن شخصية دولت فهمى البطولية والفدائية التى جسدتها فى فيلم "كيرة والجن" بالرغم من كونها شخصية حقيقية لكنها أيضاً تحبها لكونها شخصية رمزية لبداية الحركة النسوية فى مصر قبل انتشارها فى جميع أنحاء الوطن العربى، موضحة أن دولت فهمى نشأت فى بيئة صعبة لا تجعلها ولا تجهزها لتكون دولت فهمى فمن المفترض أن تكون زى بنات خالتها فى بيئة محافظة تروح الإعدادية كحد أقصى ولا تكمل تعليمها ولا تذهب للعاصمة لكن هى فعلت كل ذلك ليس ذلك فقط بل حملت السلاح وقاومت الإنجليز وقامت بما تؤمن به ودفعت الثمن.

وتابعت الفنانة هندى صبرى أنه لهذه الأسباب سببت دولت فهمى كشخصية انبهاراً كبيراً خاصة فى ظل عدم توافر كتب مرجعية تناولت الشخصية البطولية بإسهاب سوى كتاب واحد ذكر ذلك للكاتب مصطفى أمين منحه له المخرج مروان حامد لتذاكرها خلال ثلاث سنوات، مضيفة: "حاولت توسعة الشخصية وإبراز ملامحها بشكل كبير عشان عندى بنتين مايعرفوهاش وهى جدتهم وبطلة من أبطال مصر وأحب أن البنات الصغيرين يعرفوا الستات دول زى سيزا نبراوى وغيرها، وأريد أن أعرف بناتى والجيل الصغير أن كان فيه بنات قبلهم مهدوا الطريق ليهم عشان يبقوا فى الوضع الحالى اللى وصلوا إليه كرائدات حقيقيات".