شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف وصف ديفيد هاربور بطل سلسلة Stranger Things لتمثيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصف الممثل العالمى ديفيد هاربور بطل سلسلة Stranger Things طريقة التصرف بأنها "سخيفة وخطيرة"، وقد اشتُهر هاربور بلعب دور Jim Hopper في سلسلة Stranger Things التي طرح الموسم الرابع منها على شبكة نتفليكس في يوليو الجارى.



ديفيد هاربور

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، أشار هاربور إلى أن طريقة تمثيله مثيرة للجدل خلال آخر حواراته، حيث قال: "عندما كنت أصغر سنا كان الأمر محرجًا للغاية لكني أتذكر أنني لعبت دور الملك الاسكتلندي الشهير، وكنت أقول سأقتل قطة، أو شيء من هذا القبيل، وكنت بسبب هذه الجملة أشعر بحرج كبير".

وأضاف: "لم أفعل ذلك في الحقيقة، ولكننى اكتشفت وقتها أن التمثيل لا يقتصر على تمثيل أشياء سخيفة، ولكنها من الممكن أن تكون خطيرة أيضا ولهذا بدأت أشعر أن التمثيل الذى أقدمه يجمع بين الوصفين".

كما أكد مؤلفا مسلسل Stranger Things الذى يطرح على منصة نيتفلكس، الثنائى روس ومات دوفر أن الموسم الخامس من السلسلة المنتظرة ستكون مدة حلقاته أقصر من الموسم الرابع الذى طرح على جزأين في مايو الماضى، ويوليو الجارى.

وصرح دوفر قائلان:" السبب الوحيد الذي يجعلنا لا نتوقع أن نبقى هكذا، أنه استغرق الأمر ساعتين تقريبًا قبل أن ينجذب المشاهدين إلى حلول لـ لغز خارق للطبيعة، ويكافحون من أجل التكيف مع المدرسة الثانوية وما إلى ذلك، وبالتالي لن يكون من المتوقع أن يحدث هذا في الموسم الخامس المنتظر".

وأنهى دوفر حديثهما قائلان:" شيء واحد يمكن أن يتوقعه المتابعين هو أن تبدأ الشخصيات من حيث توقفت، وتكون جاهزة للانطلاق، ويكون لديهم هدف، وأعتقد أن هذا سيستغرق ساعتين على الأقل لـ جعل هذا الموسم مختلفًا".

وقد تم طرح الموسم الرابع والأخير من مسلسل Stranger Things على جزأين الأول يوم 27 مايو الماضى، والجزء الثانى يوم 1 يوليو الجارى عبر المنصة الأمريكية نتفليكس.