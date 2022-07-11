تسريب صورة نادرة تجمع الفنانة إسعاد يونس مع سعاد حسني.. لن تصدق كيف كانت ملامحهما! – شاهد

كتب امير فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 05:43 صباحاً - تداولت حسابات معنيّة بأخبار النجوم والمشاهير صورة نادرة تجمع الفنانة إسعاد يونس مع الفنانة الراحلة سعاد حسني حيث تعود الصورة للأولى التي نشرتها عبر صفحتها الخاصة بموقع تبادل الصور “إنستجرام”.

وطالب أحد متابعي الفنانة إسعاد يونس بتخصيص حلقة عن الفنانة سعاد حسني وأعمالها السينمائية، قائلة: “أتمنى تعملي حلقة خاصة عنها وعن أفلامها وعن شخصيتها وكل من تعامل معها”، بينما علق آخر: “الله يرحمها، وحشتنا بس معانا بروحها وأفلامها”.

الجدير بالذكر أن الفنانة سعاد حسني رحلت عن عالمنا في 21 يونيو 2001، بعدما تركت إرثا فنيًا خالدًا قدمت فيه أعمالا متنوعة، دخل بعضها قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. ومن أبرز أعمال السندريلا: “خلي بالك من زوزو”، “غروب وشروق”، “ألقاهرة 30″، “أهل القمة”، “بئر الحرمان”، “الثلاثة يحبونها”، “الزواج على الطريقة الحديثة” وغيرها من الأعمال.

بعد عودتها بـ الاختيار 3.. إسعاد يونس تشارك في مسلسل “بيت ماما”

من جهة أخرى، تستعيد الفنانة المتألقة إسعاد يونس نشاطها الفني من خلال مشاركتها في عدد من الأعمال الفنّية، وذلك بعد نجاحها في أداء دور وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم بمسلسل الاختيار 3 رمضان 2022.

وتشارك إسعاد يونس في مسلسل جديد بعنوان “مسلسل بيت ماما” فكرة يسري الفخراني، وتأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن، ومن المقرر عرضه في 45 حلقة ولم يذكر أي تفاصيل أخرى خاصة بالعمل أو بالأبطال حتى الان.

وانتشرت أنباء في وقت سابق عن استعداد اسعاد يونس لتصوير عمل فني جديد بعنوان “حواديت صاحبة السعادة”، وذلك في شهر مايو المنقضي وخاصة يوم 20، لتستعيد من خلاله نشاطها الفني مرة أخرى، اذ يتناول العمل قصص منفصلة تتناول دراما إجتماعية مختلفة ليس لها علاقة بحياة إسعاد يونس.

إسعاد يونس في مسلسل العائدون

وكانت قد شاركت إسعاد يونس في السباق الرمضاني 2022 بـ مسلسل العائدون الذي يخوض بطولته الفنانة أمينة خليل والفنان أمير كرارة، اذ ظهرت به كضيفة شرف بدور أستاذة جامعية وعمة الفنانة أمينة خليل.

يٌذكر أن مسلسل “العائدون” تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال، وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد فراج، وجيهان خليل، وإسلام جمال، ومحمد عز، وهاجر الشرنوبى، وميدو عادل، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم محمد ممدوح وكذلك نجوم عرب منهم أحمد الأحمد وجنيد زين الدين.

إسعاد يونس في الاختيار 3

كما شاركت إسعاد يونس في مسلسل “الاختيار 3” كضيفة شرف بجانب أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى، آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام.

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