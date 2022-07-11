ياسمين عبدالعزيز كما لم ترونها من قبل.. تعايد جمهورها بعيد الأضحى “بالحجاب”! – شاهدوا جمالها

كتب امير فتحي في الاثنين 11 يوليو 2022 05:43 صباحاً - ظهرت النجمة المصرية ياسمين عبدالعزيز مرتدية الإسدال والحجاب من أمام البحر، لتهنئ جمهورها بعيد الأضحى المبارك.

ونشرت ياسمين صورتها أول أمس السبت عبر حسابها على”إنستجرام“، وأرفقتها بتعليق: “كل سنة وأنتم بخير، عيد سعيد”.

وكان روّاد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا صورة لأول ظهور للنجمة ياسمين عبد العزيز، نشرت منذ أسبوعين وذلك بعدما نشرت إحدى صديقاتها صورة لها عبر انستجرام، بدت فيها أصغر سنًا وأقل وزنًا

وكانت قد شاركت “عبدالعزيز” صورة جديدة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، تسترجع فيها ذكرياتها، حيث ظهرت فيها من فترة المراهقة، برفقة اثنتين من صديقاتها، وقد نالت الصورة إعجاب المتابعين الذين تداولوها عبر حساباتهم، وعلقوا عليها بعبارات الحب، مشيدين بجمال ياسمين، وملامحها الثابتة من ذلك الوقت حتى الآن.

تصالح ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي:

يُشار إلى أن العديد من الشائعات انتشرت في الأيام الماضية، حول انفصال ياسمين عبدالعزيز عن زوجها أحمد العوضي، الذي بدوره نفى هذه الأخبار المتداولة، وأكد أنه مجرد خلاف عابر يحدث بين أي زوجين.

وكانت قد أكدت عدد من المصادر المقربة أن المياة قد عادت لمجاريها بين الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي، بعد الخــلافات التي وقعت بينهما مؤخرًا، وتردد أنباء حول انفــصالهما.

خلافات ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي

وكانت قد وقعت خــلافات شــديدة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، بعد عودتها من سويسرا إثر إجراءها عملية جراحية هناك، حيث قامت بإلغاء متابعتها له، مما تسبب في تردد الكثير من الأنباء حول انفــصالهما.

هذا إلى جانب انتـقادات متبادلة بين ياسمين وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي أعلن تضامنه معها في مـرضها، لترد باتهــ امه ببيعها مقابل الحصول على سيارة مرسيدس، وهو ما رفضه الأخير ليهـاجمها، قبل أن يحذف الشقيقان رسائلهما السلبية.

آخر أعمال ياسمين عبدالعزيز

وعلى صعيد الفنّي، تدرس الفنانة المصرية العودة إلى السينما خلال الفترة المقبلة بعد غياب سنوات، حيث كان آخر أعمالها السينمائية فيلم “الأبلة طم طم” عام 2018، الذي حقق نجاحًا كبيًرا، خاصة أنه يحمل طابعا كوميدي النوعية التي اعتادت ياسمين تقديمها.

وتغيبت ياسمين عبد العزيز عن السباق الرمضاني الدرامي الماضي، بسبب وعكتها الصحية التي مرت بها، واكتفت بوجودها في إعلان كوميدي قدمته مع النجم كريم محمود عبد العزيز لصالح إحدى شركات الاتصالات بمناسبة انطلاق شهر رمضان

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين عبدالعزيز الدراميه مسلسل “اللي مالوش كبير” والذي عُرض ضمن موسم مسلسلات رمضان 2021.

مسلسل “اللي مالوش كبير” شارك في بطولته النجوم: خالد الصاوي، أحمد العوضي، ودينا فؤاد وغيرهم، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.

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