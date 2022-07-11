شكرا لقرائتكم خبر عن رامى عياش ينتهى من تصوير مسلسل "العين بالعين" مع سيرين عبد النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى رامى عياش من تصوير مشاهده بمسلسل "العين بالعين" من تأليف سلام الكسيري وإخراج راندا علم حيث يشارك رامي بطولة العمل اللبنانية سيرين عبد النور، وينتمى الى نوعية الأعمال الـ15 حلقة، وسيتمّ عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية.



رامى مع راندا علم

استخدم النجم رامى عياش، طريقة طريفة ومشوقة للكشف عن جنس مولوده القادم، حيث ظهر رامى فى فيديو يقف أمام ابنيه وزوجته ويطلق دخان ليعبر عن جنس المولود المنتظر، ليتضح أنه باللون الوردى وهذا يعنى أن المولودة ستكون فتاة، وهو ما اسعد ابنته، لكنه أغضب ابنه قليلًا، فيبدو أنه كان يريد صبيًا مثله، لتظهر زوجة عياش فى الفيديو وهى تهدأ ابنها ليتقبل الأمر

وكان المطرب رامي عياش طرح مؤخراً أغنية بعنوان "أنت لي" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات " يوتيوب" ومنصات الأغاني، الأغنية كلمات علي المولى، وألحان محمود عيد، تم تصويرها فى لبنان، مع المخرجة إنجي جمال.الفيديو الكليب تم تصويره بالأبيض والأسود، ودارت فكرته فى إطار قصة حب عنيفة بين اثنين، تتعرض حياتهما لخلافات واعتراضات، ويتطور الأمر إلى انفصال، ولكن كل منهما يحمل الحب للآخر بداخله.